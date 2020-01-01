Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yellow Duckies (DUCKIES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yellow Duckies (DUCKIES) tokennel kapcsolatos információk Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Hivatalos webhely: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Fehér könyv: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Vásárolj most DUCKIES tokent!

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yellow Duckies (DUCKIES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 83.83K $ 83.83K $ 83.83K Teljes tokenszám: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 259.24K $ 259.24K $ 259.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00172829 $ 0.00172829 $ 0.00172829 További tudnivalók a(z) Yellow Duckies (DUCKIES) áráról

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DUCKIES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DUCKIES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DUCKIES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DUCKIES token élő árfolyamát!

DUCKIES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DUCKIES kapcsán? DUCKIES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DUCKIES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!