Yeet (YEET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yeet (YEET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yeet (YEET) tokennel kapcsolatos információk Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. Hivatalos webhely: https://www.yeetit.xyz Vásárolj most YEET tokent!

Yeet (YEET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yeet (YEET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 632.91M $ 632.91M $ 632.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 Minden idők mélypontja: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Jelenlegi ár: $ 0.00283341 $ 0.00283341 $ 0.00283341 További tudnivalók a(z) Yeet (YEET) áráról

Yeet (YEET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yeet (YEET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YEET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YEET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YEET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YEET token élő árfolyamát!

YEET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YEET kapcsán? YEET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YEET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

