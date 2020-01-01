Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokennel kapcsolatos információk The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Hivatalos webhely: https://dashboard.yay.space/ Fehér könyv: https://yay.gitbook.io/yay-staking Vásárolj most YAYSTONE tokent!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Teljes tokenszám: $ 907.89 $ 907.89 $ 907.89 Keringésben lévő tokenszám: $ 907.89 $ 907.89 $ 907.89 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Minden idők csúcspontja: $ 5,145.85 $ 5,145.85 $ 5,145.85 Minden idők mélypontja: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Jelenlegi ár: $ 4,485.73 $ 4,485.73 $ 4,485.73 További tudnivalók a(z) Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) áráról

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YAYSTONE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YAYSTONE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YAYSTONE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YAYSTONE token élő árfolyamát!

