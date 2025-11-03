Yara AI (YARA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.47% Árváltozás (1D) -23.82% Árváltozás (7D) -71.00% Árváltozás (7D) -71.00%

Yara AI (YARA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YARA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YARA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00210461, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YARA változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -23.82% az elmúlt 24 órában, és -71.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yara AI (YARA) piaci információk

Piaci érték $ 316.94K$ 316.94K $ 316.94K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 355.64K$ 355.64K $ 355.64K Forgalomban lévő készlet 776.01M 776.01M 776.01M Teljes tokenszám 870,774,606.6483451 870,774,606.6483451 870,774,606.6483451

A(z) Yara AI jelenlegi piaci plafonja $ 316.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YARA keringésben lévő tokenszáma 776.01M, és a teljes tokenszám 870774606.6483451. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 355.64K.