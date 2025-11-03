TőzsdeDEX+
A(z) élő Yara AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YARA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YARA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YARA

YARA árinformációk

Mi a(z) YARA

YARA hivatalos webhely

YARA tokenomikai adatai

YARA árelőrejelzés

Yara AI Logó

Yara AI Ár (YARA)

Nem listázott

1 YARA-USD élő ár:

$0.00040603
-23.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Yara AI (YARA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:46 (UTC+8)

Yara AI (YARA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00210461
$ 0
-0.47%

-23.82%

-71.00%

-71.00%

Yara AI (YARA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YARA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YARA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00210461, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YARA változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -23.82% az elmúlt 24 órában, és -71.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yara AI (YARA) piaci információk

$ 316.94K
--
$ 355.64K
776.01M
870,774,606.6483451
A(z) Yara AI jelenlegi piaci plafonja $ 316.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YARA keringésben lévő tokenszáma 776.01M, és a teljes tokenszám 870774606.6483451. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 355.64K.

Yara AI (YARA) árelőzmények USD

A(z) Yara AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000127006780305613.
A(z) Yara AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yara AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yara AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000127006780305613-23.82%
30 nap$ 0+50.54%
60 nap$ 0+136.36%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Yara AI (YARA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yara AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yara AI (YARA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yara AI (YARA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yara AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yara AI árelőrejelzését most!

YARA helyi valutákra

Yara AI (YARA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yara AI (YARA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YARA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yara AI (YARA)

Mennyit ér ma a(z) Yara AI (YARA)?
A(z) élő YARA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YARA ára a(z) USD esetében?
A(z) YARA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yara AI piaci plafonja?
A(z) YARA piaci plafonja $ 316.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YARA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YARA keringésben lévő tokenszáma 776.01M USD.
Mi volt a(z) YARA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YARA mindenkori legmagasabb ára 0.00210461 USD.
Mi volt a(z) YARA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YARA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) YARA kereskedési volumene?
A(z) YARA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YARA ára emelkedni fog idén?
A(z) YARA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YARA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:46 (UTC+8)

Yara AI (YARA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

