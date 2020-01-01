YAPSTER (YAPSTER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) YAPSTER (YAPSTER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

YAPSTER (YAPSTER) tokennel kapcsolatos információk Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Hivatalos webhely: https://www.yapster.xyz/ Vásárolj most YAPSTER tokent!

YAPSTER (YAPSTER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) YAPSTER (YAPSTER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 66.09K $ 66.09K $ 66.09K Teljes tokenszám: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.09K $ 66.09K $ 66.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) YAPSTER (YAPSTER) áráról

YAPSTER (YAPSTER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) YAPSTER (YAPSTER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YAPSTER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YAPSTER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YAPSTER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YAPSTER token élő árfolyamát!

YAPSTER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YAPSTER kapcsán? YAPSTER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YAPSTER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

