YAPE (YAPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00665979 $ 0.00665979 $ 0.00665979 24h alacsony $ 0.00709072 $ 0.00709072 $ 0.00709072 24h magas 24h alacsony $ 0.00665979$ 0.00665979 $ 0.00665979 24h magas $ 0.00709072$ 0.00709072 $ 0.00709072 Minden idők csúcspontja $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Legalacsonyabb ár $ 0.00665979$ 0.00665979 $ 0.00665979 Árváltozás (1H) +0.07% Árváltozás (1D) -5.32% Árváltozás (7D) -24.87% Árváltozás (7D) -24.87%

YAPE (YAPE) valós idejű ár: $0.00669356. Az elmúlt 24 órában, a(z)YAPE legalacsonyabb ára $ 0.00665979, legmagasabb ára pedig $ 0.00709072 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YAPE valaha volt legmagasabb ára $ 0.087726, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00665979 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YAPE változása a következő volt: +0.07% az elmúlt órában, -5.32% az elmúlt 24 órában, és -24.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YAPE (YAPE) piaci információk

Piaci érték $ 126.14K$ 126.14K $ 126.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 126.14K$ 126.14K $ 126.14K Forgalomban lévő készlet 18.85M 18.85M 18.85M Teljes tokenszám 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

A(z) YAPE jelenlegi piaci plafonja $ 126.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YAPE keringésben lévő tokenszáma 18.85M, és a teljes tokenszám 18845271.61203556. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 126.14K.