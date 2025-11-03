TőzsdeDEX+
A(z) élő YAPE ár ma 0.00669356 USD. Kövesd nyomon a(z) YAPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YAPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YAPE

YAPE árinformációk

Mi a(z) YAPE

YAPE fehér könyv

YAPE hivatalos webhely

YAPE tokenomikai adatai

YAPE árelőrejelzés

YAPE Ár (YAPE)

Nem listázott

1 YAPE-USD élő ár:

$0.00669356
-5.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
YAPE (YAPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:39 (UTC+8)

YAPE (YAPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00665979
24h alacsony
$ 0.00709072
24h magas

$ 0.00665979
$ 0.00709072
$ 0.087726
$ 0.00665979
+0.07%

-5.32%

-24.87%

-24.87%

YAPE (YAPE) valós idejű ár: $0.00669356. Az elmúlt 24 órában, a(z)YAPE legalacsonyabb ára $ 0.00665979, legmagasabb ára pedig $ 0.00709072 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YAPE valaha volt legmagasabb ára $ 0.087726, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00665979 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YAPE változása a következő volt: +0.07% az elmúlt órában, -5.32% az elmúlt 24 órában, és -24.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YAPE (YAPE) piaci információk

$ 126.14K
--
$ 126.14K
18.85M
18,845,271.61203556
A(z) YAPE jelenlegi piaci plafonja $ 126.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YAPE keringésben lévő tokenszáma 18.85M, és a teljes tokenszám 18845271.61203556. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 126.14K.

YAPE (YAPE) árelőzmények USD

A(z) YAPEUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000376427476937621.
A(z) YAPE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0048515418.
A(z) YAPE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) YAPE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000376427476937621-5.32%
30 nap$ -0.0048515418-72.48%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) YAPE (YAPE)

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

YAPE (YAPE) Erőforrás

YAPE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YAPE (YAPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YAPE (YAPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YAPE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YAPE árelőrejelzését most!

YAPE helyi valutákra

YAPE (YAPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YAPE (YAPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YAPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: YAPE (YAPE)

Mennyit ér ma a(z) YAPE (YAPE)?
A(z) élő YAPE ár a(z) USD esetében 0.00669356 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YAPE ára a(z) USD esetében?
A(z) YAPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00669356. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YAPE piaci plafonja?
A(z) YAPE piaci plafonja $ 126.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YAPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YAPE keringésben lévő tokenszáma 18.85M USD.
Mi volt a(z) YAPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YAPE mindenkori legmagasabb ára 0.087726 USD.
Mi volt a(z) YAPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YAPE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00665979 USD.
Mekkora a(z) YAPE kereskedési volumene?
A(z) YAPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YAPE ára emelkedni fog idén?
A(z) YAPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YAPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:10:39 (UTC+8)

YAPE (YAPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

