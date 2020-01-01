Yann LeCoin (YANN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yann LeCoin (YANN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yann LeCoin (YANN) tokennel kapcsolatos információk Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Hivatalos webhely: https://www.yann.lol Vásárolj most YANN tokent!

Yann LeCoin (YANN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yann LeCoin (YANN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.40K $ 26.40K $ 26.40K Teljes tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.40K $ 26.40K $ 26.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Yann LeCoin (YANN) áráról

Yann LeCoin (YANN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yann LeCoin (YANN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YANN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YANN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YANN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YANN token élő árfolyamát!

YANN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YANN kapcsán? YANN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YANN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

