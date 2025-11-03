TőzsdeDEX+
A(z) élő YAKUZAI ár ma 0.00003784 USD. Kövesd nyomon a(z) VYBE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VYBE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VYBE

VYBE árinformációk

Mi a(z) VYBE

VYBE hivatalos webhely

VYBE tokenomikai adatai

VYBE árelőrejelzés

YAKUZAI Logó

YAKUZAI Ár (VYBE)

Nem listázott

1 VYBE-USD élő ár:

0.00%1D
USD
YAKUZAI (VYBE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:24 (UTC+8)

YAKUZAI (VYBE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

$ 0.00010462
$ 0.00010462$ 0.00010462

$ 0.00003709
$ 0.00003709$ 0.00003709

-9.91%

-9.91%

YAKUZAI (VYBE) valós idejű ár: $0.00003784. Az elmúlt 24 órában, a(z)VYBE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VYBE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010462, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003709 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VYBE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YAKUZAI (VYBE) piaci információk

$ 37.84K
$ 37.84K$ 37.84K

$ 37.84K
$ 37.84K$ 37.84K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,487.6229811
999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

A(z) YAKUZAI jelenlegi piaci plafonja $ 37.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VYBE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998487.6229811. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.84K.

YAKUZAI (VYBE) árelőzmények USD

A(z) YAKUZAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) YAKUZAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000094191.
A(z) YAKUZAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000084571.
A(z) YAKUZAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000094191-24.89%
60 nap$ -0.0000084571-22.34%
90 nap$ 0--

Mi a(z) YAKUZAI (VYBE)

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

YAKUZAI (VYBE) Erőforrás

Hivatalos webhely

YAKUZAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) YAKUZAI (VYBE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) YAKUZAI (VYBE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) YAKUZAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) YAKUZAI árelőrejelzését most!

VYBE helyi valutákra

YAKUZAI (VYBE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) YAKUZAI (VYBE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VYBE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: YAKUZAI (VYBE)

Mennyit ér ma a(z) YAKUZAI (VYBE)?
A(z) élő VYBE ár a(z) USD esetében 0.00003784 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VYBE ára a(z) USD esetében?
A(z) VYBE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003784. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) YAKUZAI piaci plafonja?
A(z) VYBE piaci plafonja $ 37.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VYBE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VYBE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) VYBE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VYBE mindenkori legmagasabb ára 0.00010462 USD.
Mi volt a(z) VYBE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VYBE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003709 USD.
Mekkora a(z) VYBE kereskedési volumene?
A(z) VYBE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VYBE ára emelkedni fog idén?
A(z) VYBE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VYBE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:24 (UTC+8)

YAKUZAI (VYBE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

