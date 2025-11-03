YAKUZAI (VYBE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00010462$ 0.00010462 $ 0.00010462 Legalacsonyabb ár $ 0.00003709$ 0.00003709 $ 0.00003709 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -9.91% Árváltozás (7D) -9.91%

YAKUZAI (VYBE) valós idejű ár: $0.00003784. Az elmúlt 24 órában, a(z)VYBE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VYBE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010462, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003709 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VYBE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

YAKUZAI (VYBE) piaci információk

Piaci érték $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

A(z) YAKUZAI jelenlegi piaci plafonja $ 37.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VYBE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998487.6229811. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.84K.