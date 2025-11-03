TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yakushima Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YAKU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YAKU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yakushima Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) YAKU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YAKU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YAKU

YAKU árinformációk

Mi a(z) YAKU

YAKU hivatalos webhely

YAKU tokenomikai adatai

YAKU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yakushima Inu Logó

Yakushima Inu Ár (YAKU)

Nem listázott

1 YAKU-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Yakushima Inu (YAKU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:17 (UTC+8)

Yakushima Inu (YAKU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yakushima Inu (YAKU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)YAKU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YAKU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YAKU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yakushima Inu (YAKU) piaci információk

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Yakushima Inu jelenlegi piaci plafonja $ 24.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YAKU keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.35K.

Yakushima Inu (YAKU) árelőzmények USD

A(z) Yakushima InuUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Yakushima Inu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yakushima Inu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Yakushima Inu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yakushima Inu (YAKU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yakushima Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yakushima Inu (YAKU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yakushima Inu (YAKU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yakushima Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yakushima Inu árelőrejelzését most!

YAKU helyi valutákra

Yakushima Inu (YAKU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yakushima Inu (YAKU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YAKU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yakushima Inu (YAKU)

Mennyit ér ma a(z) Yakushima Inu (YAKU)?
A(z) élő YAKU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YAKU ára a(z) USD esetében?
A(z) YAKU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yakushima Inu piaci plafonja?
A(z) YAKU piaci plafonja $ 24.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YAKU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YAKU keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) YAKU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YAKU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) YAKU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YAKU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) YAKU kereskedési volumene?
A(z) YAKU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YAKU ára emelkedni fog idén?
A(z) YAKU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YAKU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:26:17 (UTC+8)

Yakushima Inu (YAKU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,341.04
$107,341.04$107,341.04

-2.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,710.04
$3,710.04$3,710.04

-3.71%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.43
$175.43$175.43

-4.54%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0213
$1.0213$1.0213

-19.06%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,710.04
$3,710.04$3,710.04

-3.71%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,341.04
$107,341.04$107,341.04

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.43
$175.43$175.43

-4.54%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4107
$2.4107$2.4107

-3.56%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0213
$1.0213$1.0213

-19.06%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07175
$0.07175$0.07175

+617.50%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0256
$0.0256$0.0256

-91.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05561
$0.05561$0.05561

+0.70%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07175
$0.07175$0.07175

+617.50%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003476
$0.0003476$0.0003476

+73.80%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000184
$0.000000184$0.000000184

+53.33%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000969
$0.000000000969$0.000000000969

+122.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006005
$0.00006005$0.00006005

+64.02%