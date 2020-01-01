Yait Siu (YAIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yait Siu (YAIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yait Siu (YAIT) tokennel kapcsolatos információk Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape. Hivatalos webhely: https://x.com/YaitSiu Vásárolj most YAIT tokent!

Yait Siu (YAIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yait Siu (YAIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.00190606 $ 0.00190606 $ 0.00190606 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00149361 $ 0.00149361 $ 0.00149361 További tudnivalók a(z) Yait Siu (YAIT) áráról

Yait Siu (YAIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yait Siu (YAIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YAIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YAIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YAIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YAIT token élő árfolyamát!

YAIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YAIT kapcsán? YAIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

