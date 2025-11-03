TőzsdeDEX+
A(z) élő Yagi The Unbothered ár ma 0.00001073 USD. Kövesd nyomon a(z) YAGI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YAGI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YAGI

YAGI árinformációk

Mi a(z) YAGI

YAGI hivatalos webhely

YAGI tokenomikai adatai

YAGI árelőrejelzés

Yagi The Unbothered Ár (YAGI)

Nem listázott

1 YAGI-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Élő árdiagram
Yagi The Unbothered (YAGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

-8.92%

-8.92%

Yagi The Unbothered (YAGI) valós idejű ár: $0.00001073. Az elmúlt 24 órában, a(z)YAGI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YAGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00140152, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000736 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YAGI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yagi The Unbothered (YAGI) piaci információk

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

A(z) Yagi The Unbothered jelenlegi piaci plafonja $ 10.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YAGI keringésben lévő tokenszáma 999.56M, és a teljes tokenszám 999557243.050194. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.73K.

Yagi The Unbothered (YAGI) árelőzmények USD

A(z) Yagi The UnbotheredUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Yagi The Unbothered USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000019478.
A(z) Yagi The Unbothered USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000006197.
A(z) Yagi The Unbothered USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000019478-18.15%
60 nap$ -0.0000006197-5.77%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yagi The Unbothered (YAGI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yagi The Unbothered árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yagi The Unbothered (YAGI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yagi The Unbothered (YAGI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yagi The Unbothered rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yagi The Unbothered árelőrejelzését most!

YAGI helyi valutákra

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yagi The Unbothered (YAGI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YAGI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yagi The Unbothered (YAGI)

Mennyit ér ma a(z) Yagi The Unbothered (YAGI)?
A(z) élő YAGI ár a(z) USD esetében 0.00001073 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YAGI ára a(z) USD esetében?
A(z) YAGI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001073. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yagi The Unbothered piaci plafonja?
A(z) YAGI piaci plafonja $ 10.73K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YAGI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YAGI keringésben lévő tokenszáma 999.56M USD.
Mi volt a(z) YAGI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YAGI mindenkori legmagasabb ára 0.00140152 USD.
Mi volt a(z) YAGI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YAGI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000736 USD.
Mekkora a(z) YAGI kereskedési volumene?
A(z) YAGI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YAGI ára emelkedni fog idén?
A(z) YAGI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YAGI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Yagi The Unbothered (YAGI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

