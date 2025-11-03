Yagi The Unbothered (YAGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00140152 Legalacsonyabb ár $ 0.00000736 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -8.92%

Yagi The Unbothered (YAGI) valós idejű ár: $0.00001073. Az elmúlt 24 órában, a(z)YAGI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YAGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00140152, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000736 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YAGI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yagi The Unbothered (YAGI) piaci információk

Piaci érték $ 10.73K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.73K Forgalomban lévő készlet 999.56M Teljes tokenszám 999,557,243.050194

A(z) Yagi The Unbothered jelenlegi piaci plafonja $ 10.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YAGI keringésben lévő tokenszáma 999.56M, és a teljes tokenszám 999557243.050194. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.73K.