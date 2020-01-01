Y8U (Y8U) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Y8U (Y8U) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Y8U (Y8U) tokennel kapcsolatos információk Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Hivatalos webhely: https://y8u.ai Fehér könyv: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Vásárolj most Y8U tokent!

Y8U (Y8U) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Y8U (Y8U) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 634.30K $ 634.30K $ 634.30K Teljes tokenszám: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 634.30K $ 634.30K $ 634.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Minden idők mélypontja: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Jelenlegi ár: $ 0.00217306 $ 0.00217306 $ 0.00217306 További tudnivalók a(z) Y8U (Y8U) áráról

Y8U (Y8U) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Y8U (Y8U) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó Y8U tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező Y8U token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) Y8U tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) Y8U token élő árfolyamát!

