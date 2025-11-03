Y U NO (YUNO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00012974$ 0.00012974 $ 0.00012974 Legalacsonyabb ár $ 0.00000431$ 0.00000431 $ 0.00000431 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Y U NO (YUNO) valós idejű ár: $0.00000693. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUNO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUNO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00012974, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000431 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUNO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Y U NO (YUNO) piaci információk

Piaci érték $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,953,980.437887 999,953,980.437887 999,953,980.437887

A(z) Y U NO jelenlegi piaci plafonja $ 6.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUNO keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953980.437887. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.93K.