xWIN Finance (XWIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) xWIN Finance (XWIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

xWIN Finance (XWIN) tokennel kapcsolatos információk xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Hivatalos webhely: https://xwin.finance/ Vásárolj most XWIN tokent!

xWIN Finance (XWIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xWIN Finance (XWIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 387.76K $ 387.76K $ 387.76K Teljes tokenszám: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Minden idők csúcspontja: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.02710456 $ 0.02710456 $ 0.02710456 További tudnivalók a(z) xWIN Finance (XWIN) áráról

xWIN Finance (XWIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xWIN Finance (XWIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XWIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XWIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XWIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XWIN token élő árfolyamát!

XWIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XWIN kapcsán? XWIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XWIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

