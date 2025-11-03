Xwawa (XWAWA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.21% Árváltozás (1D) -7.12% Árváltozás (7D) -43.19% Árváltozás (7D) -43.19%

Xwawa (XWAWA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XWAWA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XWAWA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00137407, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XWAWA változása a következő volt: -0.21% az elmúlt órában, -7.12% az elmúlt 24 órában, és -43.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xwawa (XWAWA) piaci információk

Piaci érték $ 216.64K$ 216.64K $ 216.64K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 216.64K$ 216.64K $ 216.64K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Xwawa jelenlegi piaci plafonja $ 216.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XWAWA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 216.64K.