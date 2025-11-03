TőzsdeDEX+
A(z) élő XVGZKE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XVGZKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XVGZKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XVGZKE

XVGZKE árinformációk

Mi a(z) XVGZKE

XVGZKE hivatalos webhely

XVGZKE tokenomikai adatai

XVGZKE árelőrejelzés

XVGZKE Ár (XVGZKE)

1 XVGZKE-USD élő ár:

-17.20%1D
XVGZKE (XVGZKE) Élő árdiagram
XVGZKE (XVGZKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
XVGZKE (XVGZKE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XVGZKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XVGZKE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XVGZKE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -17.29% az elmúlt 24 órában, és +60.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XVGZKE (XVGZKE) piaci információk

A(z) XVGZKE jelenlegi piaci plafonja $ 47.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XVGZKE keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.80K.

XVGZKE (XVGZKE) árelőzmények USD

A(z) XVGZKEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) XVGZKE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) XVGZKE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) XVGZKE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.29%
30 nap$ 0+11.54%
60 nap$ 0-15.65%
90 nap$ 0--

Mi a(z) XVGZKE (XVGZKE)

XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

XVGZKE (XVGZKE) Erőforrás

Hivatalos webhely

XVGZKE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XVGZKE (XVGZKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XVGZKE (XVGZKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XVGZKE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XVGZKE árelőrejelzését most!

XVGZKE helyi valutákra

XVGZKE (XVGZKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XVGZKE (XVGZKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XVGZKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: XVGZKE (XVGZKE)

Mennyit ér ma a(z) XVGZKE (XVGZKE)?
A(z) élő XVGZKE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XVGZKE ára a(z) USD esetében?
A(z) XVGZKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XVGZKE piaci plafonja?
A(z) XVGZKE piaci plafonja $ 47.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XVGZKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XVGZKE keringésben lévő tokenszáma 10.00B USD.
Mi volt a(z) XVGZKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XVGZKE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) XVGZKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XVGZKE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) XVGZKE kereskedési volumene?
A(z) XVGZKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XVGZKE ára emelkedni fog idén?
A(z) XVGZKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XVGZKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
XVGZKE (XVGZKE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

