XVGARB (XVGARB) árinformáció (USD)

XVGARB (XVGARB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XVGARB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XVGARB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XVGARB változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.35% az elmúlt 24 órában, és -20.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XVGARB (XVGARB) piaci információk

A(z) XVGARB jelenlegi piaci plafonja $ 11.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XVGARB keringésben lévő tokenszáma 3.50B, és a teljes tokenszám 3500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.74K.