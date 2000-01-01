XSwap Protocol (XSP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XSwap Protocol (XSP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XSwap Protocol (XSP) tokennel kapcsolatos információk XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Hivatalos webhely: https://xspswap.finance Vásárolj most XSP tokent!

XSwap Protocol (XSP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XSwap Protocol (XSP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Teljes tokenszám: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.68M $ 5.68M $ 5.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0004368 $ 0.0004368 $ 0.0004368 További tudnivalók a(z) XSwap Protocol (XSP) áráról

XSwap Protocol (XSP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XSwap Protocol (XSP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XSP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XSP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XSP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XSP token élő árfolyamát!

XSP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XSP kapcsán? XSP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XSP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

