xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.

xSUSHI (XSUSHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xSUSHI (XSUSHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M Teljes tokenszám: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M Minden idők csúcspontja: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Minden idők mélypontja: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Jelenlegi ár: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 További tudnivalók a(z) xSUSHI (XSUSHI) áráról

xSUSHI (XSUSHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xSUSHI (XSUSHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XSUSHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XSUSHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XSUSHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XSUSHI token élő árfolyamát!

