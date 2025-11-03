xSUI (XSUI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 24h alacsony $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 24h magas 24h alacsony $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 24h magas $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Minden idők csúcspontja $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Legalacsonyabb ár $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Árváltozás (1H) +0.95% Árváltozás (1D) -6.07% Árváltozás (7D) -16.56% Árváltozás (7D) -16.56%

xSUI (XSUI) valós idejű ár: $2.24. Az elmúlt 24 órában, a(z)XSUI legalacsonyabb ára $ 2.21, legmagasabb ára pedig $ 2.41 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XSUI valaha volt legmagasabb ára $ 4.17, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.39 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XSUI változása a következő volt: +0.95% az elmúlt órában, -6.07% az elmúlt 24 órában, és -16.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

xSUI (XSUI) piaci információk

Piaci érték $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Forgalomban lévő készlet 1.45M 1.45M 1.45M Teljes tokenszám 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

A(z) xSUI jelenlegi piaci plafonja $ 3.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XSUI keringésben lévő tokenszáma 1.45M, és a teljes tokenszám 1450000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.24M.