A(z) élő xSUI ár ma 2.24 USD. Kövesd nyomon a(z) XSUI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XSUI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XSUI

XSUI árinformációk

Mi a(z) XSUI

XSUI hivatalos webhely

XSUI tokenomikai adatai

XSUI árelőrejelzés

xSUI Logó

xSUI Ár (XSUI)

Nem listázott

1 XSUI-USD élő ár:

$2.24
$2.24
-6.30%1D
mexc
USD
xSUI (XSUI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:09:48 (UTC+8)

xSUI (XSUI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.21
$ 2.21
24h alacsony
$ 2.41
$ 2.41
24h magas

$ 2.21
$ 2.21

$ 2.41
$ 2.41

$ 4.17
$ 4.17

$ 1.39
$ 1.39

+0.95%

-6.07%

-16.56%

-16.56%

xSUI (XSUI) valós idejű ár: $2.24. Az elmúlt 24 órában, a(z)XSUI legalacsonyabb ára $ 2.21, legmagasabb ára pedig $ 2.41 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XSUI valaha volt legmagasabb ára $ 4.17, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.39 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XSUI változása a következő volt: +0.95% az elmúlt órában, -6.07% az elmúlt 24 órában, és -16.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

xSUI (XSUI) piaci információk

$ 3.24M
$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M

1.45M
1.45M

1,450,000.0
1,450,000.0

A(z) xSUI jelenlegi piaci plafonja $ 3.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XSUI keringésben lévő tokenszáma 1.45M, és a teljes tokenszám 1450000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.24M.

xSUI (XSUI) árelőzmények USD

A(z) xSUIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.144876497488587.
A(z) xSUI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.8304688000.
A(z) xSUI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.7402039680.
A(z) xSUI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -1.268689621011339.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.144876497488587-6.07%
30 nap$ -0.8304688000-37.07%
60 nap$ -0.7402039680-33.04%
90 nap$ -1.268689621011339-36.15%

Mi a(z) xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

xSUI (XSUI) Erőforrás

Hivatalos webhely

xSUI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) xSUI (XSUI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) xSUI (XSUI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) xSUI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) xSUI árelőrejelzését most!

XSUI helyi valutákra

xSUI (XSUI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) xSUI (XSUI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XSUI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: xSUI (XSUI)

Mennyit ér ma a(z) xSUI (XSUI)?
A(z) élő XSUI ár a(z) USD esetében 2.24 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XSUI ára a(z) USD esetében?
A(z) XSUI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.24. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) xSUI piaci plafonja?
A(z) XSUI piaci plafonja $ 3.24M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XSUI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XSUI keringésben lévő tokenszáma 1.45M USD.
Mi volt a(z) XSUI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XSUI mindenkori legmagasabb ára 4.17 USD.
Mi volt a(z) XSUI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XSUI mindenkori legalacsonyabb ára 1.39 USD.
Mekkora a(z) XSUI kereskedési volumene?
A(z) XSUI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XSUI ára emelkedni fog idén?
A(z) XSUI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XSUI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:09:48 (UTC+8)

xSUI (XSUI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

