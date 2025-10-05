A(z) élő XSilo ár ma 0.02579916 USD. Kövesd nyomon a(z) XSILO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XSILO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő XSilo ár ma 0.02579916 USD. Kövesd nyomon a(z) XSILO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XSILO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

XSilo (XSILO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:33:55 (UTC+8)

XSilo (XSILO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02361518
$ 0.02361518
24h alacsony
$ 0.02702967
$ 0.02702967
24h magas

$ 0.02361518
$ 0.02361518

$ 0.02702967
$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417

+0.72%

+3.62%

+3.62%

+3.62%

XSilo (XSILO) valós idejű ár: $0.02579916. Az elmúlt 24 órában, a(z)XSILO legalacsonyabb ára $ 0.02361518, legmagasabb ára pedig $ 0.02702967 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XSILO valaha volt legmagasabb ára $ 0.067242, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02228417 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XSILO változása a következő volt: +0.72% az elmúlt órában, +3.62% az elmúlt 24 órában, és +3.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XSilo (XSILO) piaci információk

$ 5.28M
$ 5.28M

--
----

$ 5.28M
$ 5.28M

204.73M
204.73M

204,734,597.2287058
204,734,597.2287058

A(z) XSilo jelenlegi piaci plafonja $ 5.28M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XSILO keringésben lévő tokenszáma 204.73M, és a teljes tokenszám 204734597.2287058. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.28M.

XSilo (XSILO) árelőzmények USD

A(z) XSiloUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00090137.
A(z) XSilo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0155988945.
A(z) XSilo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0033535012.
A(z) XSilo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01333406486498908.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00090137+3.62%
30 nap$ -0.0155988945-60.46%
60 nap$ -0.0033535012-12.99%
90 nap$ -0.01333406486498908-34.07%

Mi a(z) XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

XSilo (XSILO) Erőforrás

Hivatalos webhely

XSilo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XSilo (XSILO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XSilo (XSILO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XSilo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XSilo árelőrejelzését most!

XSILO helyi valutákra

XSilo (XSILO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XSilo (XSILO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XSILO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: XSilo (XSILO)

Mennyit ér ma a(z) XSilo (XSILO)?
A(z) élő XSILO ár a(z) USD esetében 0.02579916 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XSILO ára a(z) USD esetében?
A(z) XSILO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02579916. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XSilo piaci plafonja?
A(z) XSILO piaci plafonja $ 5.28M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XSILO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XSILO keringésben lévő tokenszáma 204.73M USD.
Mi volt a(z) XSILO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XSILO mindenkori legmagasabb ára 0.067242 USD.
Mi volt a(z) XSILO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XSILO mindenkori legalacsonyabb ára 0.02228417 USD.
Mekkora a(z) XSILO kereskedési volumene?
A(z) XSILO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XSILO ára emelkedni fog idén?
A(z) XSILO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XSILO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:33:55 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

