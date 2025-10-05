XSilo (XSILO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02361518 24h alacsony $ 0.02702967 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.067242 Legalacsonyabb ár $ 0.02228417 Árváltozás (1H) +0.72% Árváltozás (1D) +3.62% Árváltozás (7D) +3.62%

XSilo (XSILO) valós idejű ár: $0.02579916. Az elmúlt 24 órában, a(z)XSILO legalacsonyabb ára $ 0.02361518, legmagasabb ára pedig $ 0.02702967 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XSILO valaha volt legmagasabb ára $ 0.067242, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02228417 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XSILO változása a következő volt: +0.72% az elmúlt órában, +3.62% az elmúlt 24 órában, és +3.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XSilo (XSILO) piaci információk

Piaci érték $ 5.28M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.28M Forgalomban lévő készlet 204.73M Teljes tokenszám 204,734,597.2287058

A(z) XSilo jelenlegi piaci plafonja $ 5.28M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XSILO keringésben lévő tokenszáma 204.73M, és a teljes tokenszám 204734597.2287058. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.28M.