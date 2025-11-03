Xrpatriot (XRPATRIOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.142747 Legalacsonyabb ár $ 0.064433 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -9.04%

Xrpatriot (XRPATRIOT) valós idejű ár: $0.068922. Az elmúlt 24 órában, a(z)XRPATRIOT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XRPATRIOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.142747, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.064433 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XRPATRIOT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xrpatriot (XRPATRIOT) piaci információk

Piaci érték $ 1.22M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.22M Forgalomban lévő készlet 17.76M Teljes tokenszám 17,760,000.00000001

A(z) Xrpatriot jelenlegi piaci plafonja $ 1.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XRPATRIOT keringésben lévő tokenszáma 17.76M, és a teljes tokenszám 17760000.00000001. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.22M.