XPLA (XPLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02497914 $ 0.02497914 $ 0.02497914 24h alacsony $ 0.0272503 $ 0.0272503 $ 0.0272503 24h magas 24h alacsony $ 0.02497914$ 0.02497914 $ 0.02497914 24h magas $ 0.0272503$ 0.0272503 $ 0.0272503 Minden idők csúcspontja $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Legalacsonyabb ár $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Árváltozás (1H) -2.92% Árváltozás (1D) -8.47% Árváltozás (7D) -8.21% Árváltozás (7D) -8.21%

XPLA (XPLA) valós idejű ár: $0.02483384. Az elmúlt 24 órában, a(z)XPLA legalacsonyabb ára $ 0.02497914, legmagasabb ára pedig $ 0.0272503 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XPLA valaha volt legmagasabb ára $ 1.4, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02475736 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XPLA változása a következő volt: -2.92% az elmúlt órában, -8.47% az elmúlt 24 órában, és -8.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XPLA (XPLA) piaci információk

Piaci érték $ 21.30M$ 21.30M $ 21.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 51.04M$ 51.04M $ 51.04M Forgalomban lévő készlet 834.48M 834.48M 834.48M Teljes tokenszám 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

A(z) XPLA jelenlegi piaci plafonja $ 21.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XPLA keringésben lévő tokenszáma 834.48M, és a teljes tokenszám 1999921732.5821. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.04M.