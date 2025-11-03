Xpedition (XPED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Legalacsonyabb ár $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Xpedition (XPED) valós idejű ár: $0.023296. Az elmúlt 24 órában, a(z)XPED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XPED valaha volt legmagasabb ára $ 0.03393605, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0232951 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XPED változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xpedition (XPED) piaci információk

Piaci érték $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M Forgalomban lévő készlet 175.51M 175.51M 175.51M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) Xpedition jelenlegi piaci plafonja $ 4.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XPED keringésben lévő tokenszáma 175.51M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.65M.