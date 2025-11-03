TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő Xpedition ár ma 0.023296 USD. Kövesd nyomon a(z) XPED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XPED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XPED

XPED árinformációk

Mi a(z) XPED

XPED fehér könyv

XPED hivatalos webhely

XPED tokenomikai adatai

XPED árelőrejelzés

Xpedition Ár (XPED)

1 XPED-USD élő ár:

$0.023296
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Xpedition (XPED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:09:27 (UTC+8)

Xpedition (XPED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.03393605
$ 0.0232951
0.00%

0.00%

Xpedition (XPED) valós idejű ár: $0.023296. Az elmúlt 24 órában, a(z)XPED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XPED valaha volt legmagasabb ára $ 0.03393605, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0232951 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XPED változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xpedition (XPED) piaci információk

$ 4.09M
--
$ 11.65M
175.51M
500,000,000.0
A(z) Xpedition jelenlegi piaci plafonja $ 4.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XPED keringésben lévő tokenszáma 175.51M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.65M.

Xpedition (XPED) árelőzmények USD

A(z) XpeditionUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Xpedition USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0024603953.
A(z) Xpedition USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0059538239.
A(z) Xpedition USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01032532107590347.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0024603953-10.56%
60 nap$ -0.0059538239-25.55%
90 nap$ -0.01032532107590347-30.71%

Mi a(z) Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Xpedition (XPED) Erőforrás

Hivatalos webhely

Xpedition árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Xpedition (XPED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Xpedition (XPED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Xpedition rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Xpedition árelőrejelzését most!

XPED helyi valutákra

Xpedition (XPED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Xpedition (XPED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XPED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Xpedition (XPED)

Mennyit ér ma a(z) Xpedition (XPED)?
A(z) élő XPED ár a(z) USD esetében 0.023296 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XPED ára a(z) USD esetében?
A(z) XPED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.023296. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Xpedition piaci plafonja?
A(z) XPED piaci plafonja $ 4.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XPED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XPED keringésben lévő tokenszáma 175.51M USD.
Mi volt a(z) XPED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XPED mindenkori legmagasabb ára 0.03393605 USD.
Mi volt a(z) XPED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XPED mindenkori legalacsonyabb ára 0.0232951 USD.
Mekkora a(z) XPED kereskedési volumene?
A(z) XPED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XPED ára emelkedni fog idén?
A(z) XPED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XPED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Xpedition (XPED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

