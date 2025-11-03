Xpanse (HZN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00227185 $ 0.00227185 $ 0.00227185 24h alacsony $ 0.0023199 $ 0.0023199 $ 0.0023199 24h magas 24h alacsony $ 0.00227185$ 0.00227185 $ 0.00227185 24h magas $ 0.0023199$ 0.0023199 $ 0.0023199 Minden idők csúcspontja $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Legalacsonyabb ár $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.77% Árváltozás (7D) -12.23% Árváltozás (7D) -12.23%

Xpanse (HZN) valós idejű ár: $0.0022778. Az elmúlt 24 órában, a(z)HZN legalacsonyabb ára $ 0.00227185, legmagasabb ára pedig $ 0.0023199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HZN valaha volt legmagasabb ára $ 1.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00168822 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HZN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.77% az elmúlt 24 órában, és -12.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xpanse (HZN) piaci információk

Piaci érték $ 430.10K$ 430.10K $ 430.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 590.12K$ 590.12K $ 590.12K Forgalomban lévő készlet 188.82M 188.82M 188.82M Teljes tokenszám 259,073,728.177899 259,073,728.177899 259,073,728.177899

A(z) Xpanse jelenlegi piaci plafonja $ 430.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HZN keringésben lévő tokenszáma 188.82M, és a teljes tokenszám 259073728.177899. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 590.12K.