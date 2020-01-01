xPACK (XPACK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) xPACK (XPACK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

xPACK (XPACK) tokennel kapcsolatos információk HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Hivatalos webhely: https://www.hashpack.app/ Fehér könyv: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Vásárolj most XPACK tokent!

xPACK (XPACK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xPACK (XPACK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.40M Teljes tokenszám: $ 135.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 135.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.02555685 Minden idők mélypontja: $ 0.02251504 Jelenlegi ár: $ 0.02511667 További tudnivalók a(z) xPACK (XPACK) áráról

xPACK (XPACK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xPACK (XPACK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XPACK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XPACK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XPACK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XPACK token élő árfolyamát!

XPACK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XPACK kapcsán? XPACK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XPACK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

