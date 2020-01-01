XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokennel kapcsolatos információk xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Hivatalos webhely: https://xoxno.com/defi Vásárolj most XEGLD tokent!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XOXNO Staked EGLD (XEGLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 395.28K $ 395.28K $ 395.28K Teljes tokenszám: $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K Keringésben lévő tokenszám: $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 395.28K $ 395.28K $ 395.28K Minden idők csúcspontja: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Minden idők mélypontja: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Jelenlegi ár: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 További tudnivalók a(z) XOXNO Staked EGLD (XEGLD) áráról

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XEGLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XEGLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XEGLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XEGLD token élő árfolyamát!

