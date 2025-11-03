XOXNO (XOXNO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01766594 24h alacsony $ 0.02029083 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.291313 Legalacsonyabb ár $ 0.01521366 Árváltozás (1H) +2.06% Árváltozás (1D) -7.65% Árváltozás (7D) -8.59%

XOXNO (XOXNO) valós idejű ár: $0.01803064. Az elmúlt 24 órában, a(z)XOXNO legalacsonyabb ára $ 0.01766594, legmagasabb ára pedig $ 0.02029083 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XOXNO valaha volt legmagasabb ára $ 0.291313, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01521366 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XOXNO változása a következő volt: +2.06% az elmúlt órában, -7.65% az elmúlt 24 órában, és -8.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XOXNO (XOXNO) piaci információk

Piaci érték $ 1.18M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.79M Forgalomban lévő készlet 66.01M Teljes tokenszám 99,962,929.34946302

A(z) XOXNO jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XOXNO keringésben lévő tokenszáma 66.01M, és a teljes tokenszám 99962929.34946302. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.79M.