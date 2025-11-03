TőzsdeDEX+
A(z) élő XOXNO ár ma 0.01803064 USD. Kövesd nyomon a(z) XOXNO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XOXNO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XOXNO

XOXNO árinformációk

Mi a(z) XOXNO

XOXNO fehér könyv

XOXNO hivatalos webhely

XOXNO tokenomikai adatai

XOXNO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

XOXNO Logó

XOXNO Ár (XOXNO)

Nem listázott

1 XOXNO-USD élő ár:

$0.01803064
$0.01803064
-7.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
XOXNO (XOXNO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:09:10 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01766594
$ 0.01766594
24h alacsony
$ 0.02029083
$ 0.02029083
24h magas

$ 0.01766594
$ 0.01766594

$ 0.02029083
$ 0.02029083

$ 0.291313
$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366

+2.06%

-7.65%

-8.59%

-8.59%

XOXNO (XOXNO) valós idejű ár: $0.01803064. Az elmúlt 24 órában, a(z)XOXNO legalacsonyabb ára $ 0.01766594, legmagasabb ára pedig $ 0.02029083 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XOXNO valaha volt legmagasabb ára $ 0.291313, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01521366 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XOXNO változása a következő volt: +2.06% az elmúlt órában, -7.65% az elmúlt 24 órában, és -8.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XOXNO (XOXNO) piaci információk

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 1.79M
$ 1.79M

66.01M
66.01M

99,962,929.34946302
99,962,929.34946302

A(z) XOXNO jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XOXNO keringésben lévő tokenszáma 66.01M, és a teljes tokenszám 99962929.34946302. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.79M.

XOXNO (XOXNO) árelőzmények USD

A(z) XOXNOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00149452204807539.
A(z) XOXNO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0061975781.
A(z) XOXNO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0026345830.
A(z) XOXNO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.010582610266303247.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00149452204807539-7.65%
30 nap$ -0.0061975781-34.37%
60 nap$ -0.0026345830-14.61%
90 nap$ -0.010582610266303247-36.98%

Mi a(z) XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon.

XOXNO (XOXNO) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

XOXNO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XOXNO (XOXNO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XOXNO (XOXNO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XOXNO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XOXNO árelőrejelzését most!

XOXNO helyi valutákra

XOXNO (XOXNO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XOXNO (XOXNO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XOXNO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: XOXNO (XOXNO)

Mennyit ér ma a(z) XOXNO (XOXNO)?
A(z) élő XOXNO ár a(z) USD esetében 0.01803064 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XOXNO ára a(z) USD esetében?
A(z) XOXNO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01803064. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XOXNO piaci plafonja?
A(z) XOXNO piaci plafonja $ 1.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XOXNO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XOXNO keringésben lévő tokenszáma 66.01M USD.
Mi volt a(z) XOXNO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XOXNO mindenkori legmagasabb ára 0.291313 USD.
Mi volt a(z) XOXNO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XOXNO mindenkori legalacsonyabb ára 0.01521366 USD.
Mekkora a(z) XOXNO kereskedési volumene?
A(z) XOXNO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XOXNO ára emelkedni fog idén?
A(z) XOXNO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XOXNO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:09:10 (UTC+8)

