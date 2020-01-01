XNET Mobile (XNET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XNET Mobile (XNET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XNET Mobile (XNET) tokennel kapcsolatos információk $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Hivatalos webhely: https://xnet.company/ Fehér könyv: https://docs.xnetmobile.com/token/ Vásárolj most XNET tokent!

XNET Mobile (XNET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XNET Mobile (XNET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Teljes tokenszám: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Keringésben lévő tokenszám: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.10M $ 26.10M $ 26.10M Minden idők csúcspontja: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Minden idők mélypontja: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Jelenlegi ár: $ 0.02200787 $ 0.02200787 $ 0.02200787 További tudnivalók a(z) XNET Mobile (XNET) áráról

XNET Mobile (XNET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XNET Mobile (XNET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XNET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XNET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XNET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XNET token élő árfolyamát!

XNET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XNET kapcsán? XNET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XNET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!