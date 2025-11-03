TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Xian ár ma 0.00730706 USD. Kövesd nyomon a(z) XIAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XIAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Xian ár ma 0.00730706 USD. Kövesd nyomon a(z) XIAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XIAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XIAN

XIAN árinformációk

Mi a(z) XIAN

XIAN hivatalos webhely

XIAN tokenomikai adatai

XIAN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Xian Logó

Xian Ár (XIAN)

Nem listázott

1 XIAN-USD élő ár:

$0.00730706
$0.00730706$0.00730706
-9.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Xian (XIAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:08:42 (UTC+8)

Xian (XIAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00727895
$ 0.00727895$ 0.00727895
24h alacsony
$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697
24h magas

$ 0.00727895
$ 0.00727895$ 0.00727895

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.00287465
$ 0.00287465$ 0.00287465

+0.25%

-9.43%

+4.30%

+4.30%

Xian (XIAN) valós idejű ár: $0.00730706. Az elmúlt 24 órában, a(z)XIAN legalacsonyabb ára $ 0.00727895, legmagasabb ára pedig $ 0.01092697 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XIAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.01092697, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00287465 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XIAN változása a következő volt: +0.25% az elmúlt órában, -9.43% az elmúlt 24 órában, és +4.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xian (XIAN) piaci információk

$ 126.10K
$ 126.10K$ 126.10K

--
----

$ 810.00K
$ 810.00K$ 810.00K

17.30M
17.30M 17.30M

111,109,835.0
111,109,835.0 111,109,835.0

A(z) Xian jelenlegi piaci plafonja $ 126.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XIAN keringésben lévő tokenszáma 17.30M, és a teljes tokenszám 111109835.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 810.00K.

Xian (XIAN) árelőzmények USD

A(z) XianUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000760864622306729.
A(z) Xian USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007130726.
A(z) Xian USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Xian USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000760864622306729-9.43%
30 nap$ -0.0007130726-9.75%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Xian (XIAN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Xian árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Xian (XIAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Xian (XIAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Xian rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Xian árelőrejelzését most!

XIAN helyi valutákra

Xian (XIAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Xian (XIAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XIAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Xian (XIAN)

Mennyit ér ma a(z) Xian (XIAN)?
A(z) élő XIAN ár a(z) USD esetében 0.00730706 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XIAN ára a(z) USD esetében?
A(z) XIAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00730706. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Xian piaci plafonja?
A(z) XIAN piaci plafonja $ 126.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XIAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XIAN keringésben lévő tokenszáma 17.30M USD.
Mi volt a(z) XIAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XIAN mindenkori legmagasabb ára 0.01092697 USD.
Mi volt a(z) XIAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XIAN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00287465 USD.
Mekkora a(z) XIAN kereskedési volumene?
A(z) XIAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XIAN ára emelkedni fog idén?
A(z) XIAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XIAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:08:42 (UTC+8)

Xian (XIAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,987.48
$107,987.48$107,987.48

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,757.82
$3,757.82$3,757.82

-2.47%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.64
$178.64$178.64

-2.79%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0859
$1.0859$1.0859

-13.94%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,987.48
$107,987.48$107,987.48

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,757.82
$3,757.82$3,757.82

-2.47%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.64
$178.64$178.64

-2.79%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.83
$87.83$87.83

-0.86%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4518
$2.4518$2.4518

-1.92%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0343
$0.0343$0.0343

-31.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05670
$0.05670$0.05670

+183.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10357
$0.10357$0.10357

+25.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005336
$0.00005336$0.00005336

+45.75%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000503
$0.000000000503$0.000000000503

+29.30%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000348
$0.0000348$0.0000348

+26.08%