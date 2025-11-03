Xian (XIAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00727895 $ 0.00727895 $ 0.00727895 24h alacsony $ 0.01092697 $ 0.01092697 $ 0.01092697 24h magas 24h alacsony $ 0.00727895$ 0.00727895 $ 0.00727895 24h magas $ 0.01092697$ 0.01092697 $ 0.01092697 Minden idők csúcspontja $ 0.01092697$ 0.01092697 $ 0.01092697 Legalacsonyabb ár $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 Árváltozás (1H) +0.25% Árváltozás (1D) -9.43% Árváltozás (7D) +4.30% Árváltozás (7D) +4.30%

Xian (XIAN) valós idejű ár: $0.00730706. Az elmúlt 24 órában, a(z)XIAN legalacsonyabb ára $ 0.00727895, legmagasabb ára pedig $ 0.01092697 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XIAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.01092697, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00287465 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XIAN változása a következő volt: +0.25% az elmúlt órában, -9.43% az elmúlt 24 órában, és +4.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Xian (XIAN) piaci információk

Piaci érték $ 126.10K$ 126.10K $ 126.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 810.00K$ 810.00K $ 810.00K Forgalomban lévő készlet 17.30M 17.30M 17.30M Teljes tokenszám 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

A(z) Xian jelenlegi piaci plafonja $ 126.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XIAN keringésben lévő tokenszáma 17.30M, és a teljes tokenszám 111109835.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 810.00K.