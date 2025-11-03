TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő xFractal ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FRACTAL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FRACTAL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő xFractal ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FRACTAL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FRACTAL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FRACTAL

FRACTAL árinformációk

Mi a(z) FRACTAL

FRACTAL hivatalos webhely

FRACTAL tokenomikai adatai

FRACTAL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

xFractal Logó

xFractal Ár (FRACTAL)

Nem listázott

1 FRACTAL-USD élő ár:

$0.00045642
$0.00045642$0.00045642
-11.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
xFractal (FRACTAL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:08:27 (UTC+8)

xFractal (FRACTAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201832
$ 0.00201832$ 0.00201832

$ 0
$ 0$ 0

-2.50%

-11.75%

-8.11%

-8.11%

xFractal (FRACTAL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FRACTAL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FRACTAL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00201832, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FRACTAL változása a következő volt: -2.50% az elmúlt órában, -11.75% az elmúlt 24 órában, és -8.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

xFractal (FRACTAL) piaci információk

$ 455.09K
$ 455.09K$ 455.09K

--
----

$ 455.09K
$ 455.09K$ 455.09K

999.10M
999.10M 999.10M

999,095,488.790203
999,095,488.790203 999,095,488.790203

A(z) xFractal jelenlegi piaci plafonja $ 455.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FRACTAL keringésben lévő tokenszáma 999.10M, és a teljes tokenszám 999095488.790203. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 455.09K.

xFractal (FRACTAL) árelőzmények USD

A(z) xFractalUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) xFractal USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) xFractal USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) xFractal USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-11.75%
30 nap$ 0-53.52%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

xFractal (FRACTAL) Erőforrás

Hivatalos webhely

xFractal árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) xFractal (FRACTAL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) xFractal (FRACTAL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) xFractal rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) xFractal árelőrejelzését most!

FRACTAL helyi valutákra

xFractal (FRACTAL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) xFractal (FRACTAL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FRACTAL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: xFractal (FRACTAL)

Mennyit ér ma a(z) xFractal (FRACTAL)?
A(z) élő FRACTAL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FRACTAL ára a(z) USD esetében?
A(z) FRACTAL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) xFractal piaci plafonja?
A(z) FRACTAL piaci plafonja $ 455.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FRACTAL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FRACTAL keringésben lévő tokenszáma 999.10M USD.
Mi volt a(z) FRACTAL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FRACTAL mindenkori legmagasabb ára 0.00201832 USD.
Mi volt a(z) FRACTAL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FRACTAL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FRACTAL kereskedési volumene?
A(z) FRACTAL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FRACTAL ára emelkedni fog idén?
A(z) FRACTAL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FRACTAL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:08:27 (UTC+8)

xFractal (FRACTAL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,984.69
$107,984.69$107,984.69

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,755.23
$3,755.23$3,755.23

-2.54%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.47
$178.47$178.47

-2.88%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0860
$1.0860$1.0860

-13.93%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,984.69
$107,984.69$107,984.69

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,755.23
$3,755.23$3,755.23

-2.54%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.47
$178.47$178.47

-2.88%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.92
$87.92$87.92

-0.76%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4510
$2.4510$2.4510

-1.95%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0343
$0.0343$0.0343

-31.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05670
$0.05670$0.05670

+183.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10366
$0.10366$0.10366

+25.48%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001970
$0.000000001970$0.000000001970

+352.87%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005315
$0.00005315$0.00005315

+45.17%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000503
$0.000000000503$0.000000000503

+29.30%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000348
$0.0000348$0.0000348

+26.08%