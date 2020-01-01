Xfinite Entertainment (XET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xfinite Entertainment (XET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xfinite Entertainment (XET) tokennel kapcsolatos információk What is Xfinite? Xfinite is a decentralized entertainment ecosystem built on Algorand blockchain. The first dApp in our ecosystem - Mzaalo incentivizes content consumers for watching content. It is a gamified video on demand platform with over 12,000 movies and Live Tv, 1500 music tracks and much more... The dApp is currently available on iOS, android and web. To learn more about Mzaalo visit: https://mzaalo.com/ How is Xfinite disrupting the entertainment ecosystem? Through their decentralized network, Xfinite aims to bring mass adoption of Blockchain as a technology across the globe (mainly through non-native crypto users). Xfinite’s watch to earn model will empower millions of users to have access to premium content at their disposal and earn crypto rewards. The blockchain enterprise already has partnered with 600+ loyalty partners across the globe to provide utility to its ecosystem participants. Xfinite is also on the anvil of launching their NFT marketplace that will facilitate XET holders to buy or sell NFTs. Who are Xfinite’s ecosystem enablers? Xfinite is powered by Algorand and backed by participants like Borderless Capital, Algorand, Shima Capital, Ceras Ventures, Black Mamba and FBG Capital. Xfinite also has established partnerships with esteemed organizations like Daimler, Josh, DailyHunt, and Eros Now. How is the XET token dispersed in the ecosystem? 25% of XET tokens This will open up avenues for potential investors to become representatives of the token itself. 28.75% of XET tokens - Rewards Utility A pool of 28.75% of XET tokens are segmented to incentivize XET ecosystem participants for contributing to the platform. 10% of XET reserves for the team For longer sustainability of the project and to keep the team consciously invested, 10% of XET will be reserved for the team members as an incentive for their contribution towards the project. 10% of XET for Strategic Partners Xfinite’s ecosystem has some ‘reach enablers’ who contribute to the development of the project. Partnerships play a pivotal role in the XET landscape. To reward them for their efforts, 10% of XET tokens are kept in reserves. 11.25% of XET for XSPO - Xfinite Staking Pool Offering We aim to launch our XET staking pool (XSPO) for XET token holders to earn yields by staking their tokens into the pool for a defined period. Where is XET listed? Xfinite Entertainment Token, $XET is listed on Bitmart and MEXC. Who are the people behind Xfinite Entertainment Token? The core team of Xfinite Entertainment Token boast of a cumulative experience of 25+ years. The team has been associated with Goldman Sachs, Viacom, Discovery, Sentinel and Autonomy. The blockchain team at Xfinite has a long- standing association with Algorand’s blockchain technology. Hivatalos webhely: https://www.xfinite.io Vásárolj most XET tokent!

Xfinite Entertainment (XET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xfinite Entertainment (XET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 301.50K $ 301.50K $ 301.50K Teljes tokenszám: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.33B $ 2.33B $ 2.33B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 517.59K $ 517.59K $ 517.59K Minden idők csúcspontja: $ 31.99 $ 31.99 $ 31.99 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001294 $ 0.0001294 $ 0.0001294 További tudnivalók a(z) Xfinite Entertainment (XET) áráról

Xfinite Entertainment (XET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xfinite Entertainment (XET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XET token élő árfolyamát!

XET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XET kapcsán? XET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

