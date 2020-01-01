Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai
Xetra AI (XETRA) tokennel kapcsolatos információk
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform
XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.
Development Capabilities
- Intuitive natural language processing for app creation
- Comprehensive application generation system
- Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
- Advanced AI-driven development tools
- Automated testing and optimization
Application Ecosystem
- Decentralized Finance (DeFi) Applications
- Blockchain Games and Entertainment
- Social Platforms and Communities
- Analytics and Tracking Tools
- Custom Business Solutions
Monetization Framework
- Integrated marketplace for application distribution
- Flexible pricing models for creators
- Direct revenue from application usage
- Built-in token-based reward system
- Community-driven discovery system
Xetra AI (XETRA) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xetra AI (XETRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó XETRA tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező XETRA token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) XETRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XETRA token élő árfolyamát!
XETRA árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XETRA kapcsán? XETRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.