Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai

Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xetra AI (XETRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Xetra AI (XETRA) tokennel kapcsolatos információk

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform

XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.

Development Capabilities

  • Intuitive natural language processing for app creation
  • Comprehensive application generation system
  • Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
  • Advanced AI-driven development tools
  • Automated testing and optimization

Application Ecosystem

  • Decentralized Finance (DeFi) Applications
  • Blockchain Games and Entertainment
  • Social Platforms and Communities
  • Analytics and Tracking Tools
  • Custom Business Solutions

Monetization Framework

  • Integrated marketplace for application distribution
  • Flexible pricing models for creators
  • Direct revenue from application usage
  • Built-in token-based reward system
  • Community-driven discovery system

Hivatalos webhely:
https://www.xetra.io/
Fehér könyv:
https://docs.xetra.io/

Xetra AI (XETRA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xetra AI (XETRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 27.31K
$ 27.31K$ 27.31K
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 27.31K
$ 27.31K$ 27.31K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.092258
$ 0.092258$ 0.092258
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00027305
$ 0.00027305$ 0.00027305

Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó XETRA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező XETRA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) XETRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XETRA token élő árfolyamát!

XETRA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XETRA kapcsán? XETRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.