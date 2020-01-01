Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xetra AI (XETRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xetra AI (XETRA) tokennel kapcsolatos információk XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities Intuitive natural language processing for app creation

Comprehensive application generation system

Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)

Advanced AI-driven development tools

Automated testing and optimization Application Ecosystem Decentralized Finance (DeFi) Applications

Blockchain Games and Entertainment

Social Platforms and Communities

Analytics and Tracking Tools

Custom Business Solutions Monetization Framework Integrated marketplace for application distribution

Flexible pricing models for creators

Direct revenue from application usage

Built-in token-based reward system

Community-driven discovery system Hivatalos webhely: https://www.xetra.io/ Fehér könyv: https://docs.xetra.io/ Vásárolj most XETRA tokent!

Xetra AI (XETRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xetra AI (XETRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.092258 $ 0.092258 $ 0.092258 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027305 $ 0.00027305 $ 0.00027305 További tudnivalók a(z) Xetra AI (XETRA) áráról

Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xetra AI (XETRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XETRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XETRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XETRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XETRA token élő árfolyamát!

