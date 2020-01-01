Xenopus laevis (XENO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xenopus laevis (XENO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xenopus laevis (XENO) tokennel kapcsolatos információk Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Hivatalos webhely: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Vásárolj most XENO tokent!

Xenopus laevis (XENO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xenopus laevis (XENO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 474.41K $ 474.41K $ 474.41K Teljes tokenszám: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 527.27K $ 527.27K $ 527.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00052736 $ 0.00052736 $ 0.00052736 További tudnivalók a(z) Xenopus laevis (XENO) áráról

Xenopus laevis (XENO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xenopus laevis (XENO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XENO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XENO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XENO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XENO token élő árfolyamát!

