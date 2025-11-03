TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő XEND IT ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XEND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XEND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő XEND IT ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XEND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XEND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XEND

XEND árinformációk

Mi a(z) XEND

XEND hivatalos webhely

XEND tokenomikai adatai

XEND árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

XEND IT Logó

XEND IT Ár (XEND)

Nem listázott

1 XEND-USD élő ár:

--
----
-5.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
XEND IT (XEND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:25:19 (UTC+8)

XEND IT (XEND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-5.52%

-19.50%

-19.50%

XEND IT (XEND) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XEND legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XEND valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XEND változása a következő volt: +0.69% az elmúlt órában, -5.52% az elmúlt 24 órában, és -19.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XEND IT (XEND) piaci információk

$ 23.16K
$ 23.16K$ 23.16K

--
----

$ 23.16K
$ 23.16K$ 23.16K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,609.924682
999,999,609.924682 999,999,609.924682

A(z) XEND IT jelenlegi piaci plafonja $ 23.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XEND keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999609.924682. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.16K.

XEND IT (XEND) árelőzmények USD

A(z) XEND ITUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) XEND IT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) XEND IT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) XEND IT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.52%
30 nap$ 0-34.78%
60 nap$ 0-27.71%
90 nap$ 0--

Mi a(z) XEND IT (XEND)

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

XEND IT (XEND) Erőforrás

Hivatalos webhely

XEND IT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) XEND IT (XEND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) XEND IT (XEND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) XEND IT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) XEND IT árelőrejelzését most!

XEND helyi valutákra

XEND IT (XEND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) XEND IT (XEND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XEND token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: XEND IT (XEND)

Mennyit ér ma a(z) XEND IT (XEND)?
A(z) élő XEND ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XEND ára a(z) USD esetében?
A(z) XEND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) XEND IT piaci plafonja?
A(z) XEND piaci plafonja $ 23.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XEND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XEND keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) XEND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XEND mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) XEND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XEND mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) XEND kereskedési volumene?
A(z) XEND élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XEND ára emelkedni fog idén?
A(z) XEND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XEND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:25:19 (UTC+8)

XEND IT (XEND) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,344.06
$107,344.06$107,344.06

-2.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,709.50
$3,709.50$3,709.50

-3.73%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.44
$175.44$175.44

-4.53%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0235
$1.0235$1.0235

-18.89%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,709.50
$3,709.50$3,709.50

-3.73%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,344.06
$107,344.06$107,344.06

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.44
$175.44$175.44

-4.53%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4087
$2.4087$2.4087

-3.64%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0235
$1.0235$1.0235

-18.89%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06888
$0.06888$0.06888

+588.80%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0255
$0.0255$0.0255

-91.17%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05536
$0.05536$0.05536

+0.25%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06888
$0.06888$0.06888

+588.80%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003476
$0.0003476$0.0003476

+73.80%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000213
$0.000000213$0.000000213

+77.50%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000917
$0.000000000917$0.000000000917

+110.80%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006140
$0.00006140$0.00006140

+67.71%