xCREDI (XCREDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) xCREDI (XCREDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

xCREDI (XCREDI) tokennel kapcsolatos információk Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Hivatalos webhely: https://credefi.io Fehér könyv: https://credefi.gitbook.io/credefi Vásárolj most XCREDI tokent!

xCREDI (XCREDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xCREDI (XCREDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 349.13K Teljes tokenszám: $ 16.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 349.13K Minden idők csúcspontja: $ 0.143297 Minden idők mélypontja: $ 0.01628149 Jelenlegi ár: $ 0.02182091

xCREDI (XCREDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xCREDI (XCREDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XCREDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XCREDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XCREDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XCREDI token élő árfolyamát!

