XBT (XBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00113404 $ 0.00113404 $ 0.00113404 24h alacsony $ 0.00135889 $ 0.00135889 $ 0.00135889 24h magas 24h alacsony $ 0.00113404$ 0.00113404 $ 0.00113404 24h magas $ 0.00135889$ 0.00135889 $ 0.00135889 Minden idők csúcspontja $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.78% Árváltozás (1D) +4.85% Árváltozás (7D) -14.82% Árváltozás (7D) -14.82%

XBT (XBT) valós idejű ár: $0.00120485. Az elmúlt 24 órában, a(z)XBT legalacsonyabb ára $ 0.00113404, legmagasabb ára pedig $ 0.00135889 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.03015309, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XBT változása a következő volt: -3.78% az elmúlt órában, +4.85% az elmúlt 24 órában, és -14.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

XBT (XBT) piaci információk

Piaci érték $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Forgalomban lévő készlet 999.73M 999.73M 999.73M Teljes tokenszám 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

A(z) XBT jelenlegi piaci plafonja $ 1.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XBT keringésben lévő tokenszáma 999.73M, és a teljes tokenszám 999729758.48. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.20M.