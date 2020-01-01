XBorg (XBG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XBorg (XBG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XBorg (XBG) tokennel kapcsolatos információk XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Hivatalos webhely: https://xborg.com/ Fehér könyv: https://xbg.xborg.com/litepaper Vásárolj most XBG tokent!

XBorg (XBG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XBorg (XBG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 76.74M $ 76.74M $ 76.74M Minden idők csúcspontja: $ 0.41625 $ 0.41625 $ 0.41625 Minden idők mélypontja: $ 0.04681858 $ 0.04681858 $ 0.04681858 Jelenlegi ár: $ 0.076213 $ 0.076213 $ 0.076213 További tudnivalók a(z) XBorg (XBG) áráról

XBorg (XBG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XBorg (XBG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XBG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XBG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XBG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XBG token élő árfolyamát!

XBG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XBG kapcsán? XBG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XBG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

