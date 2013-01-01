XAYA (WCHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XAYA (WCHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XAYA (WCHI) tokennel kapcsolatos információk In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Hivatalos webhely: https://xaya.io Fehér könyv: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf Vásárolj most WCHI tokent!

XAYA (WCHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XAYA (WCHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.91M Teljes tokenszám: $ 77.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.56M Minden idők csúcspontja: $ 0.766229 Minden idők mélypontja: $ 0.00152533 Jelenlegi ár: $ 0.0331325

XAYA (WCHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XAYA (WCHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WCHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WCHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WCHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WCHI token élő árfolyamát!

WCHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WCHI kapcsán? WCHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WCHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

