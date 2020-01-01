Xandeum (XAND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xandeum (XAND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xandeum (XAND) tokennel kapcsolatos információk Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Hivatalos webhely: https://www.xandeum.network/ Fehér könyv: https://docs.xandeum.network/ Vásárolj most XAND tokent!

Xandeum (XAND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xandeum (XAND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Teljes tokenszám: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Minden idők mélypontja: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Jelenlegi ár: $ 0.00446065 $ 0.00446065 $ 0.00446065 További tudnivalók a(z) Xandeum (XAND) áráról

Xandeum (XAND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xandeum (XAND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XAND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XAND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XAND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XAND token élő árfolyamát!

