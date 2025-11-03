X1000 (X1000) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0017704 $ 0.0017704 $ 0.0017704 24h alacsony $ 0.00190364 $ 0.00190364 $ 0.00190364 24h magas 24h alacsony $ 0.0017704$ 0.0017704 $ 0.0017704 24h magas $ 0.00190364$ 0.00190364 $ 0.00190364 Minden idők csúcspontja $ 0.00198036$ 0.00198036 $ 0.00198036 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.45% Árváltozás (1D) -5.16% Árváltozás (7D) -0.16% Árváltozás (7D) -0.16%

X1000 (X1000) valós idejű ár: $0.00179599. Az elmúlt 24 órában, a(z)X1000 legalacsonyabb ára $ 0.0017704, legmagasabb ára pedig $ 0.00190364 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) X1000 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00198036, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) X1000 változása a következő volt: +0.45% az elmúlt órában, -5.16% az elmúlt 24 órában, és -0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

X1000 (X1000) piaci információk

Piaci érték $ 16.17M$ 16.17M $ 16.17M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.17M$ 16.17M $ 16.17M Forgalomban lévő készlet 9.00B 9.00B 9.00B Teljes tokenszám 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

A(z) X1000 jelenlegi piaci plafonja $ 16.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) X1000 keringésben lévő tokenszáma 9.00B, és a teljes tokenszám 8999998147.428326. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.17M.