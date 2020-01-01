X Trade AI (XTRADE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) X Trade AI (XTRADE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

X Trade AI (XTRADE) tokennel kapcsolatos információk "Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move. Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump Vásárolj most XTRADE tokent!

X Trade AI (XTRADE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) X Trade AI (XTRADE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Teljes tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Minden idők csúcspontja: $ 0.00893922 $ 0.00893922 $ 0.00893922 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) X Trade AI (XTRADE) áráról

X Trade AI (XTRADE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) X Trade AI (XTRADE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XTRADE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XTRADE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XTRADE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XTRADE token élő árfolyamát!

XTRADE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XTRADE kapcsán? XTRADE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XTRADE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

