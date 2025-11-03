WURK (WURK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00053669 $ 0.00079515 24h alacsony $ 0.00053669 24h magas $ 0.00079515 Minden idők csúcspontja $ 0.00414195 Legalacsonyabb ár $ 0.00008026 Árváltozás (1H) -0.95% Árváltozás (1D) -11.49% Árváltozás (7D) -71.96%

WURK (WURK) valós idejű ár: $0.00060247. Az elmúlt 24 órában, a(z)WURK legalacsonyabb ára $ 0.00053669, legmagasabb ára pedig $ 0.00079515 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WURK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00414195, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008026 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WURK változása a következő volt: -0.95% az elmúlt órában, -11.49% az elmúlt 24 órában, és -71.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WURK (WURK) piaci információk

Piaci érték $ 602.40K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 602.40K Forgalomban lévő készlet 999.87M Teljes tokenszám 999,874,002.809441

A(z) WURK jelenlegi piaci plafonja $ 602.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WURK keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999874002.809441. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 602.40K.