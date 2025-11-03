WUFF (WUFF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00334803$ 0.00334803 $ 0.00334803 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -5.32% Árváltozás (7D) -5.32%

WUFF (WUFF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WUFF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WUFF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00334803, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WUFF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WUFF (WUFF) piaci információk

Piaci érték $ 336.55K$ 336.55K $ 336.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 336.55K$ 336.55K $ 336.55K Forgalomban lévő készlet 954.99M 954.99M 954.99M Teljes tokenszám 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

A(z) WUFF jelenlegi piaci plafonja $ 336.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WUFF keringésben lévő tokenszáma 954.99M, és a teljes tokenszám 954991552.0260036. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 336.55K.