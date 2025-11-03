WuAI (WUAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00011657 $ 0.00011657 $ 0.00011657 24h alacsony $ 0.00014009 $ 0.00014009 $ 0.00014009 24h magas 24h alacsony $ 0.00011657$ 0.00011657 $ 0.00011657 24h magas $ 0.00014009$ 0.00014009 $ 0.00014009 Minden idők csúcspontja $ 0.00037629$ 0.00037629 $ 0.00037629 Legalacsonyabb ár $ 0.00006931$ 0.00006931 $ 0.00006931 Árváltozás (1H) -1.01% Árváltozás (1D) -16.13% Árváltozás (7D) -48.61% Árváltozás (7D) -48.61%

WuAI (WUAI) valós idejű ár: $0.00011732. Az elmúlt 24 órában, a(z)WUAI legalacsonyabb ára $ 0.00011657, legmagasabb ára pedig $ 0.00014009 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WUAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00037629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006931 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WUAI változása a következő volt: -1.01% az elmúlt órában, -16.13% az elmúlt 24 órában, és -48.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WuAI (WUAI) piaci információk

Piaci érték $ 97.72K$ 97.72K $ 97.72K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 116.49K$ 116.49K $ 116.49K Forgalomban lévő készlet 832.91M 832.91M 832.91M Teljes tokenszám 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

A(z) WuAI jelenlegi piaci plafonja $ 97.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WUAI keringésben lévő tokenszáma 832.91M, és a teljes tokenszám 992907818.0421511. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 116.49K.