A(z) élő WrongCoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WRONG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WRONG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WRONG

WRONG árinformációk

Mi a(z) WRONG

WRONG hivatalos webhely

WRONG tokenomikai adatai

WRONG árelőrejelzés

WrongCoin Logó

WrongCoin Ár (WRONG)

Nem listázott

1 WRONG-USD élő ár:

--
----
-9.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
WrongCoin (WRONG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:58 (UTC+8)

WrongCoin (WRONG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-9.55%

-17.26%

-17.26%

WrongCoin (WRONG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WRONG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WRONG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WRONG változása a következő volt: +0.73% az elmúlt órában, -9.55% az elmúlt 24 órában, és -17.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WrongCoin (WRONG) piaci információk

$ 7.84K
$ 7.84K$ 7.84K

--
----

$ 7.84K
$ 7.84K$ 7.84K

999.78M
999.78M 999.78M

999,776,516.804541
999,776,516.804541 999,776,516.804541

A(z) WrongCoin jelenlegi piaci plafonja $ 7.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WRONG keringésben lévő tokenszáma 999.78M, és a teljes tokenszám 999776516.804541. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.84K.

WrongCoin (WRONG) árelőzmények USD

A(z) WrongCoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WrongCoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WrongCoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WrongCoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.55%
30 nap$ 0-52.41%
60 nap$ 0-52.74%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WrongCoin (WRONG)

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem.

Wrongcoin doesn’t pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It’s a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WrongCoin (WRONG) Erőforrás

Hivatalos webhely

WrongCoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WrongCoin (WRONG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WrongCoin (WRONG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WrongCoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WrongCoin árelőrejelzését most!

WRONG helyi valutákra

WrongCoin (WRONG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WrongCoin (WRONG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WRONG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WrongCoin (WRONG)

Mennyit ér ma a(z) WrongCoin (WRONG)?
A(z) élő WRONG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WRONG ára a(z) USD esetében?
A(z) WRONG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WrongCoin piaci plafonja?
A(z) WRONG piaci plafonja $ 7.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WRONG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WRONG keringésben lévő tokenszáma 999.78M USD.
Mi volt a(z) WRONG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WRONG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) WRONG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WRONG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WRONG kereskedési volumene?
A(z) WRONG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WRONG ára emelkedni fog idén?
A(z) WRONG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WRONG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:24:58 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

