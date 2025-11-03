TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Zedxion ár ma 0.468373 USD. Kövesd nyomon a(z) WZEDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WZEDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Wrapped Zedxion Ár (WZEDX)

1 WZEDX-USD élő ár:

$0.468373
$0.468373$0.468373
-2.60%1D
Wrapped Zedxion (WZEDX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:28 (UTC+8)

Wrapped Zedxion (WZEDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.466754
$ 0.466754$ 0.466754
24h alacsony
$ 0.482119
$ 0.482119$ 0.482119
24h magas

$ 0.466754
$ 0.466754$ 0.466754

$ 0.482119
$ 0.482119$ 0.482119

$ 0.55216
$ 0.55216$ 0.55216

$ 0.223268
$ 0.223268$ 0.223268

+0.06%

-2.68%

-5.13%

-5.13%

Wrapped Zedxion (WZEDX) valós idejű ár: $0.468373. Az elmúlt 24 órában, a(z)WZEDX legalacsonyabb ára $ 0.466754, legmagasabb ára pedig $ 0.482119 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WZEDX valaha volt legmagasabb ára $ 0.55216, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.223268 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WZEDX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -2.68% az elmúlt 24 órában, és -5.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Zedxion (WZEDX) piaci információk

$ 28.83M
$ 28.83M$ 28.83M

--
----

$ 2.12B
$ 2.12B$ 2.12B

61.27M
61.27M 61.27M

4,512,781,925.0
4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

A(z) Wrapped Zedxion jelenlegi piaci plafonja $ 28.83M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WZEDX keringésben lévő tokenszáma 61.27M, és a teljes tokenszám 4512781925.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.12B.

Wrapped Zedxion (WZEDX) árelőzmények USD

A(z) Wrapped ZedxionUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0128988675969963.
A(z) Wrapped Zedxion USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0537162005.
A(z) Wrapped Zedxion USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0293004312.
A(z) Wrapped Zedxion USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0149179091747046.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0128988675969963-2.68%
30 nap$ -0.0537162005-11.46%
60 nap$ -0.0293004312-6.25%
90 nap$ -0.0149179091747046-3.08%

Mi a(z) Wrapped Zedxion (WZEDX)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Zedxion árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Zedxion (WZEDX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Zedxion (WZEDX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Zedxion rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Zedxion árelőrejelzését most!

Wrapped Zedxion (WZEDX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Zedxion (WZEDX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WZEDX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Zedxion (WZEDX)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Zedxion (WZEDX)?
A(z) élő WZEDX ár a(z) USD esetében 0.468373 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WZEDX ára a(z) USD esetében?
A(z) WZEDX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.468373. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Zedxion piaci plafonja?
A(z) WZEDX piaci plafonja $ 28.83M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WZEDX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WZEDX keringésben lévő tokenszáma 61.27M USD.
Mi volt a(z) WZEDX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WZEDX mindenkori legmagasabb ára 0.55216 USD.
Mi volt a(z) WZEDX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WZEDX mindenkori legalacsonyabb ára 0.223268 USD.
Mekkora a(z) WZEDX kereskedési volumene?
A(z) WZEDX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WZEDX ára emelkedni fog idén?
A(z) WZEDX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WZEDX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:28 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

