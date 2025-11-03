Wrapped Zedxion (WZEDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.466754 $ 0.466754 $ 0.466754 24h alacsony $ 0.482119 $ 0.482119 $ 0.482119 24h magas 24h alacsony $ 0.466754$ 0.466754 $ 0.466754 24h magas $ 0.482119$ 0.482119 $ 0.482119 Minden idők csúcspontja $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Legalacsonyabb ár $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -2.68% Árváltozás (7D) -5.13% Árváltozás (7D) -5.13%

Wrapped Zedxion (WZEDX) valós idejű ár: $0.468373. Az elmúlt 24 órában, a(z)WZEDX legalacsonyabb ára $ 0.466754, legmagasabb ára pedig $ 0.482119 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WZEDX valaha volt legmagasabb ára $ 0.55216, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.223268 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WZEDX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -2.68% az elmúlt 24 órában, és -5.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Zedxion (WZEDX) piaci információk

Piaci érték $ 28.83M$ 28.83M $ 28.83M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.12B$ 2.12B $ 2.12B Forgalomban lévő készlet 61.27M 61.27M 61.27M Teljes tokenszám 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

A(z) Wrapped Zedxion jelenlegi piaci plafonja $ 28.83M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WZEDX keringésben lévő tokenszáma 61.27M, és a teljes tokenszám 4512781925.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.12B.