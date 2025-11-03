TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Wrapped XPL ár ma 0.252658 USD. Kövesd nyomon a(z) WXPL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WXPL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WXPL

WXPL árinformációk

Mi a(z) WXPL

WXPL tokenomikai adatai

WXPL árelőrejelzés

Wrapped XPL Logó

Wrapped XPL Ár (WXPL)

Nem listázott

1 WXPL-USD élő ár:

$0.252658
$0.252658
-15.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped XPL (WXPL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:20 (UTC+8)

Wrapped XPL (WXPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.252308
$ 0.252308
24h alacsony
$ 0.300327
$ 0.300327
24h magas

$ 0.252308
$ 0.252308

$ 0.300327
$ 0.300327

$ 1.69
$ 1.69

$ 0.252308
$ 0.252308

-1.57%

-15.87%

-34.76%

-34.76%

Wrapped XPL (WXPL) valós idejű ár: $0.252658. Az elmúlt 24 órában, a(z)WXPL legalacsonyabb ára $ 0.252308, legmagasabb ára pedig $ 0.300327 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WXPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.252308 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WXPL változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, -15.87% az elmúlt 24 órában, és -34.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped XPL (WXPL) piaci információk

$ 21.51M
$ 21.51M

--
--

$ 21.51M
$ 21.51M

84.59M
84.59M

84,586,845.10936321
84,586,845.10936321

A(z) Wrapped XPL jelenlegi piaci plafonja $ 21.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WXPL keringésben lévő tokenszáma 84.59M, és a teljes tokenszám 84586845.10936321. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.51M.

Wrapped XPL (WXPL) árelőzmények USD

A(z) Wrapped XPLUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.047669039460862.
A(z) Wrapped XPL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1800298408.
A(z) Wrapped XPL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped XPL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.047669039460862-15.87%
30 nap$ -0.1800298408-71.25%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped XPL (WXPL)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped XPL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped XPL (WXPL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped XPL (WXPL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped XPL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped XPL árelőrejelzését most!

WXPL helyi valutákra

Wrapped XPL (WXPL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped XPL (WXPL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WXPL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped XPL (WXPL)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped XPL (WXPL)?
A(z) élő WXPL ár a(z) USD esetében 0.252658 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WXPL ára a(z) USD esetében?
A(z) WXPL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.252658. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped XPL piaci plafonja?
A(z) WXPL piaci plafonja $ 21.51M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WXPL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WXPL keringésben lévő tokenszáma 84.59M USD.
Mi volt a(z) WXPL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WXPL mindenkori legmagasabb ára 1.69 USD.
Mi volt a(z) WXPL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WXPL mindenkori legalacsonyabb ára 0.252308 USD.
Mekkora a(z) WXPL kereskedési volumene?
A(z) WXPL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WXPL ára emelkedni fog idén?
A(z) WXPL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WXPL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:20 (UTC+8)

Wrapped XPL (WXPL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

