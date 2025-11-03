Wrapped XPL (WXPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.252308 $ 0.252308 $ 0.252308 24h alacsony $ 0.300327 $ 0.300327 $ 0.300327 24h magas 24h alacsony $ 0.252308$ 0.252308 $ 0.252308 24h magas $ 0.300327$ 0.300327 $ 0.300327 Minden idők csúcspontja $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Legalacsonyabb ár $ 0.252308$ 0.252308 $ 0.252308 Árváltozás (1H) -1.57% Árváltozás (1D) -15.87% Árváltozás (7D) -34.76% Árváltozás (7D) -34.76%

Wrapped XPL (WXPL) valós idejű ár: $0.252658. Az elmúlt 24 órában, a(z)WXPL legalacsonyabb ára $ 0.252308, legmagasabb ára pedig $ 0.300327 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WXPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.252308 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WXPL változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, -15.87% az elmúlt 24 órában, és -34.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped XPL (WXPL) piaci információk

Piaci érték $ 21.51M$ 21.51M $ 21.51M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.51M$ 21.51M $ 21.51M Forgalomban lévő készlet 84.59M 84.59M 84.59M Teljes tokenszám 84,586,845.10936321 84,586,845.10936321 84,586,845.10936321

A(z) Wrapped XPL jelenlegi piaci plafonja $ 21.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WXPL keringésben lévő tokenszáma 84.59M, és a teljes tokenszám 84586845.10936321. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.51M.