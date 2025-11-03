TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped XOC ár ma 0.227081 USD. Kövesd nyomon a(z) WXOC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WXOC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WXOC

WXOC árinformációk

Mi a(z) WXOC

WXOC tokenomikai adatai

WXOC árelőrejelzés

Wrapped XOC Logó

Wrapped XOC Ár (WXOC)

Nem listázott

1 WXOC-USD élő ár:

$0.227081
$0.227081
-1.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped XOC (WXOC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:12 (UTC+8)

Wrapped XOC (WXOC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.22576
$ 0.22576
24h alacsony
$ 0.234107
$ 0.234107
24h magas

$ 0.22576
$ 0.22576

$ 0.234107
$ 0.234107

$ 0.258007
$ 0.258007

$ 0.20779
$ 0.20779

-0.36%

-1.74%

-7.51%

-7.51%

Wrapped XOC (WXOC) valós idejű ár: $0.227081. Az elmúlt 24 órában, a(z)WXOC legalacsonyabb ára $ 0.22576, legmagasabb ára pedig $ 0.234107 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WXOC valaha volt legmagasabb ára $ 0.258007, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.20779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WXOC változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -1.74% az elmúlt 24 órában, és -7.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped XOC (WXOC) piaci információk

$ 3.78M
$ 3.78M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M

16.67M
16.67M

16,666,239.87019985
16,666,239.87019985

A(z) Wrapped XOC jelenlegi piaci plafonja $ 3.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WXOC keringésben lévő tokenszáma 16.67M, és a teljes tokenszám 16666239.87019985. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.78M.

Wrapped XOC (WXOC) árelőzmények USD

A(z) Wrapped XOCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0040359180787585.
A(z) Wrapped XOC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0171049671.
A(z) Wrapped XOC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped XOC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0040359180787585-1.74%
30 nap$ -0.0171049671-7.53%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped XOC (WXOC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped XOC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped XOC (WXOC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped XOC (WXOC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped XOC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped XOC árelőrejelzését most!

WXOC helyi valutákra

Wrapped XOC (WXOC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped XOC (WXOC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WXOC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped XOC (WXOC)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped XOC (WXOC)?
A(z) élő WXOC ár a(z) USD esetében 0.227081 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WXOC ára a(z) USD esetében?
A(z) WXOC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.227081. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped XOC piaci plafonja?
A(z) WXOC piaci plafonja $ 3.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WXOC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WXOC keringésben lévő tokenszáma 16.67M USD.
Mi volt a(z) WXOC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WXOC mindenkori legmagasabb ára 0.258007 USD.
Mi volt a(z) WXOC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WXOC mindenkori legalacsonyabb ára 0.20779 USD.
Mekkora a(z) WXOC kereskedési volumene?
A(z) WXOC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WXOC ára emelkedni fog idén?
A(z) WXOC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WXOC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:07:12 (UTC+8)

Wrapped XOC (WXOC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,945.28

$3,753.67

$178.42

$1.0861

$0.9999

$107,945.28

$3,753.67

$178.42

$87.62

$2.4497

$0.00000

$0.00000

$0.0343

$0.05835

$0.10412

$0.000000001893

$0.0000511

$0.00005342

$0.000000000503

$0.0000351

