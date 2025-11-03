Wrapped XOC (WXOC) árinformáció (USD)

Wrapped XOC (WXOC) valós idejű ár: $0.227081. Az elmúlt 24 órában, a(z)WXOC legalacsonyabb ára $ 0.22576, legmagasabb ára pedig $ 0.234107 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WXOC valaha volt legmagasabb ára $ 0.258007, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.20779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WXOC változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -1.74% az elmúlt 24 órában, és -7.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped XOC (WXOC) piaci információk

A(z) Wrapped XOC jelenlegi piaci plafonja $ 3.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WXOC keringésben lévő tokenszáma 16.67M, és a teljes tokenszám 16666239.87019985. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.78M.