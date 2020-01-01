Wrapped USDM (WUSDM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped USDM (WUSDM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped USDM (WUSDM) tokennel kapcsolatos információk Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Hivatalos webhely: https://mountainprotocol.com Vásárolj most WUSDM tokent!

Wrapped USDM (WUSDM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped USDM (WUSDM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Teljes tokenszám: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Minden idők csúcspontja: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Minden idők mélypontja: $ 0.929612 $ 0.929612 $ 0.929612 Jelenlegi ár: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 További tudnivalók a(z) Wrapped USDM (WUSDM) áráról

Wrapped USDM (WUSDM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped USDM (WUSDM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WUSDM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WUSDM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WUSDM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WUSDM token élő árfolyamát!

WUSDM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WUSDM kapcsán? WUSDM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WUSDM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

